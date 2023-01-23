『＜Champion × monkey time＞ ラグランスリーブ スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 00分に出品され03月20日 14時 00分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆11月19日〜22日は商品の発送ができません☆



新品未使用品です。

サイズはLです。



■monkey time 別注アイテム■



毎シーズン人気の＜Champion＞とのコラボレーションから新作のスウェットが登場



＜Champion＞の秋冬定番素材である11.5オンスのテリーフリース（裏起毛）を使用したベースボールスウェット。

ありそうでないラグラン配色のスウェット型ながらも素材に適度なハリがあり、無彩色切替のためカジュアル合わせのほかスラックスなどのカジュアルダウン合わせもおすすめのアイテムです。

左袖にさりげなくあしらった＜Champion＞のロゴ刺繍もポイント。

ユニセックスで着用頂けます。



※カラー【その他1】：身頃がグレーで袖は少し緑みのあるダークグレー

※カラー【その他2】：身頃が少し緑みのあるダークグレーで袖はブラック



＜Champion（チャンピオン）＞

ニューヨーク州のロチェスターで創業した老舗スポーツウェアブランドです。1934年に開発された名品「リバースウィーブ」がその人気に拍車をかけたといっても過言ではありません。後に米軍の訓練用ウェアや大学のアスレチックウェアとして注目され、さらにブックストア（大学生協）を通してタウンウェアとして一般の学生へ、やがてはプロスポーツの世界へと広がっていきました。誕生して100年以上経つ今でも進化を続けているアメリカンスポーツカジュアルブランドです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モンキータイムビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ＜Champion

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monkey

time＞

ラグランスリーブ

スウェット