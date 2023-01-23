『2024SS 極美品 ヴェリテクール 綿100% バンドカラー ロングシャツ 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 28分に出品され03月29日 06時 28分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ヴェリテクール
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落札価格12935円
271 入札履歴
終了
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