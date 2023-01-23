『2024SS 極美品 ヴェリテクール 綿100% バンドカラー ロングシャツ 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 28分に出品され03月29日 06時 28分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Veritecoeur ヴェリテクール



ユニセックス スタンドカラーシャツ







表記サイズ：2 ユニセックス メンズ レディース

平置き実寸(cm)：身幅70 着丈86 肩幅60 袖丈57

※誤差はご了承下さい

カラー：ホワイト オフホワイト 白

本体：綿100% コットン

生産国：日本製







2024SS展開 定価26,400円







薄手のコットンブロードを使用した

スタンドカラーロングシャツ



超長綿のひとつであるマスターシードコットンを使用

ソフトな肌触りと優しい光沢が特徴です



袖口はカフスのないシンプルな作りで

軽い羽織としてもおすすめです



細かなステッチワークと

極細の折り伏せ縫いにより軽やかな印象に



ユニセックスでお使いいただける

シンプルさとゆとりのあるサイジングです







もともとの加工以外に使用感の少ない、とてもきれいな状態です

※デザインとして製品洗い加工が施されています

※素材の特性として、ネップや織フシ、皺があります







特記すべきダメージのみ記載しておりますので、古着ゆえの使用感等については予めご了承下さい

折りたたみ保管していますので、皺につきましてはご了承下さい







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匿名配送でお届けします







サイズ...FREE SIZE

色...ホワイト

素材...コットン

カラー/ネック...バンドカラー/ノーカラー

透け感...透け感あり

季節...春夏

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴェリテクール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 2024SS 極美品 ヴェリテクール 綿100% バンドカラー ロングシャツ 2