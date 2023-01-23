『ヴァレンティノ ジャージ トラック 星 ジャケット ブルゾン アウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 05分に出品され03月17日 20時 05分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 毛玉、擦れあり。

写真ご確認ください。

全体的に使用感あり。タグ半分取れています。



自宅保管、中古品のため外装の小傷、汚れをご理解いただける方のみ。神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴァレンティノ ジャージ トラック 星 ジャケット ブルゾン アウター