『IIROT Stand Fall Collar Coat【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 36分に出品され03月28日 14時 36分に終了予定です。即決価格は31,280円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



今回出品しているものはIIROTのStand Fall Collar Coatのみです。

Fサイズ、お色はブラックです。

真っ黒ではなくチャコールグレーに近い絶妙なお色の黒です。

定価82500円になります。

一度ご試着されたのみの美品を以前お譲りいただいたのですが、私も汚すのが怖くて試着のみで保管していたため綺麗なうちに出品することにしました。



畳んで発送させていただく予定です。

すり替え防止のため返品は不可でお願いいたします。



以下サイト引用させていただいた商品概要になります。



|| DETAIL ||

2/90番手のスーツ生地に使用される、超細番手のSuper120S原料を綾二重織にしたメルトン素材を使用したコート。

原料の良さから来る品のある光沢感としなやかさのある中肉素材が特徴的です。

アイコニックなステンカラーコートをベースに、随所に本革を使用し上品な風合いも魅力的なユニセックスなサイジング。



|| MATERIAL ||

素材 / ウール100% (総裏仕立て)

生産国 / 中国製

商品番号 / 015-021-WC12

洗濯表示 /

カラー / ブラック

サイズ / フリー



一度は人手に渡ったものであることをご理解くださる方のみご購入をご検討いただきますようお願い申し上げます。

猫を一匹飼っています。物が置いてある部屋に猫は出入りしておりませんがご留意くださりますようよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IIROT

Stand

Fall

Collar

Coat