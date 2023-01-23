『AirPods Pro 第一世代(美品)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 15分に出品され03月31日 23時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代) H2YD5KBGLKKT



ケース/種類···Lightningコネクタ



2020年の年末に家電量販店で購入しました。

新しい商品を買い替えのため，出品致します。

全て揃っているので、すぐに使えます。

大切に使っていたため、素人判断ですが、目立った傷や汚れはないかと思います。

あくまでも中古品に理解のある方でお願いします。



Lightningのケーブルは未使用です。

ご希望の方には、Lightning対応の純正アダプタをおつけします。



#AirPods Pro #AirPods #Apple #ワイヤレスイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル