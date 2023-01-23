『本物上質● 42サイズ バーバリー ロンドン トレンチコート BURBERRY【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 52分に出品され03月19日 15時 52分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーロンドン

BURBERRY LONDON

本物上質定番裏地ノバチェック柄ウールライナー付きロング丈トレンチコートです。

主観的にはベージュ色（ハニーベージュ）

42という貴重な大きいサイズ♪

オンとオフ、両方楽しめます◎



中の柄がノバチェックとなり、一目でバーバリーが分かります。

コートの形自体は綺麗なシルエットです。

毛素材ノバチェック柄ライナー付きで、3シーズン活躍できます◎



バーバリーの高級生地コットンギャバジンを使用。

撥水性に優れ、美しいハリとツヤがあるのが特徴です。

ボタンがBURBERRYの表示あり、ベルトは牛革でのお作りですので、素敵です。



家族が購入した100％正規品です。

定価は約20万円程

わずかな着用、クリーニング済み◎

私が見る限り、目立つような汚れや傷などはなく、まだまだお召になって頂けると思います◎



サイズ 42

主観的には日本サイズL相当



詳細は下記です。お手元にあるお洋服とサイズを比較して頂いたほうが一番無難です。ご参考になれれば幸いです♪



肩幅約40cm

袖丈約59cm

身幅約50cm

着丈（襟を含まず）約102cm



平置きサイズ

多少の誤差にはご容赦願います。



付属品→ベルト、ライナー















画像は特殊な加工などはしておりませんが、ご覧になっているモニターの関係でお色味が実物と少し異なる場合もございますので、ご了承くださいませ。トルソー写真も含めての着画写真はイメージとなります。



USED品、自宅保管品ですので、神経質な方はサイズ感、商品状態、商品仕様及びその他気になる事をご確認の上、ご購入を♪

完璧を求める方はご遠慮ください。



ショッパー、ハンガー、カバー等は付属品ではないです。写真には映っていなく、明記以外の物は付きません。



相変わらず、丁寧＆迅速にご対応をさせていただきたいので、宜しくお願い申し上げます。

キャメル ベージュ トレンチ コート burberry

イギリス トラッド ショート ロング ミドルヘリテージ ハニー バーバリー プローサム ブリット ロンドン 英国 一枚袖 ケンジントン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 本物上質● 42サイズ バーバリー ロンドン トレンチコート BURBERRY