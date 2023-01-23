『AKIKOAOKI Gathered dress Stripes【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 36分に出品され03月04日 10時 36分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

アキコアオキのモードさとガーリーさを併せ持つギャザーワンピースです。



リボンのギャザーの部分は伸ばしたり縮めたりして形を変形させられます。

トップスやボトムスとレイヤードできるので、季節問わず使えます。



サイドにはチャックがあり脱ぎ着がしやすく、またポケットも付いています。



■ブランド

AKIKO AOKI



■アイテム名

Gathered dress Stripes



■サイズ

着丈 120cm

バスト 94cm

肩幅 30cm

ウエスト 91cm

ヒップ 108cm

画像のモデル様は165cm とのことです。



■素材

コットン100%



■定価

¥28,600



■状態

目立つ傷や汚れはありません。

3回着用しました。

生地の特性上細かいシワがつきますが、そのシワのニュアンスを楽しんで着るアイテムだと思います。



■注意事項

・中古品であること、素人保管・検品であることをご了承ください。

・畳んで発送しますので折りジワはご容赦ください。（アイロンで簡単に伸ばせます。）

・他サイトにも出品していますので、急遽取り下げる可能性がございます。



■アイテム説明文

ホームページより抜粋



リボンギャザーをランダムに這わせたドレス。過去のコレクションから人気のある型を採用し、新たなワンピースとして生み出されました。アシンメトリーで不規則なギャザーとストライプが織りなす表情が魅力的な1枚です。

noonの取り組みとして掲げられているアップサイクルの観点を受け継ぎ、更にインターナショナルな生産背景と共に、在庫として眠っていた生地を再利用いたしました。

(今回は海外に眠っていた残布や生産背景と取り組んでおりますため、以前と価格が異なります。)



litmusやSTUDIOUS、アデライデなどのアイテムががお好きな方はお似合いになると思います。



気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アキコアオキ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ AKIKOAOKI

Gathered

dress

Stripes