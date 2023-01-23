『HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/雪 無刻【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 43分に出品され03月11日 21時 43分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 同じキーボードを2台持っており、PC環境の見直しの為、1台手放したく今回販売致します。

動作確認済みです。

全くの新品同様ではありませんが、比較的綺麗で気になる傷も特に無いように思います。

あくまで主観となりますので、神経質な方の購入はお控え下さい。



種類...キーボード



接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)



キーボード配列...英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし