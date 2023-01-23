『bellstaff out low シングルライダース 46 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 16時 24分に出品され04月07日 16時 24分に終了予定です。即決価格は61,200円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ベルスタッフのアウトローラインのレザージャケット:シングルライダースです。

ベッカム氏着用モデルとほぼ同型かと思います。



サイズは46で、肩幅:42.5cm 身幅:47cm 着丈:61cm 袖丈:66cm (多少の誤差はご了承くださいませ)。

180/70で中にスウェット着用でジャストなサイズ感です。



数年前にこちらでお譲り頂きましたが、私には似合わず、ただただクローゼットに保管しておりました。

内側の「アウトロー」のグレーのタグは切り取られております。他は特にダメージもなく、良い状態を保っております。

牛革とありますが、とても柔らかくきめ細やかなレザーなので、動きやすくとても上品な印象です。

現在、ベルスタッフは日本に店舗は無いので、かなり希少な一着になると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ベルスタッフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ bellstaff

out

low

シングルライダース 46

ブラック