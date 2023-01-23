『【未使用】Kate Spade 黒ハンドバッグ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 03時 01分に出品され03月04日 03時 01分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケイトスペードニューヨーク

バッグ

黒(ラメ)

サイズ19×23.5×11ぐらい

アメリカで購入



未使用

自宅保管



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#バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】Kate

Spade

黒ハンドバッグ

ショルダーバッグ