『5.11 tactical タクティカル ネックストラップ 非売品 ノベルティ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 00時 17分に出品され03月24日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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5.11 tactical タクティカル ネックストラップ 非売品 ノベルティ

の出品になります。



アメリカからの個人輸入品です

コレクションで保管してありました

パッケージに破れがあります



画像の物を送ります

詳細は画像で判断して下さい。

付属品等は御座いません



当方は喫煙者です



中古品ということを御理解下さい。

神経質な方や完璧なものをお求めの方はご購入ご遠慮下さい。

スムーズなお取引できない方もご購入をご遠慮下さい。

トラブル防止の為発送後の一切のクレームはご対応出来ません。

すり替え防止の為返品も一切受け出来ません。

値下げ交渉もお受け出来ません。

ご購入頂いた時点で上記に記載の内容を理解したと判断させて頂きます。



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実物 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ミリタリー>>>個人装備 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ファイブイレブンタクティカル