『ドゥロワー サルヴァトーレピッコロ コーデュロイ ブラウス カットソー 総柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 19時 55分に出品され03月06日 19時 55分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✦ブランド

Drawer

ドゥロワー





✦アイテム

Salvatore Piccolo サルヴァトーレピッコロ

コーデュロイ バンドカラー 総柄

パフスリーブ 長袖 シャツ ブラウス

カットソー ナポリ イタリア製





✦カラー

ネイビー





✦サイズ 40



肩幅：約48cm

身幅：約48cm

袖丈：約61cm

着丈：約68cm



※平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。





✦付属品 なし



※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。





✦状態

目立ったキズ汚れはなく全体的に綺麗です。長くご使用頂けるかと思います。







✦コンパクトに折り畳んでの発送となりますので予めご了承ください。

らくらくメルカリ便もしくは、ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。梱包の大きさにより、どちらかに変更致しますので、指定がある場合は購入時にお伝えください。







✦商品は大手リサイクルショップ、古物市場、オークション等で購入したものです。







✦ご不明点があればコメントにてお気軽にお問い合わせください。







#おしゃれ屋さん・レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ドゥロワー

サルヴァトーレピッコロ

コーデュロイ

ブラウス

カットソー

総柄