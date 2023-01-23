『IOMIC イオミック スタンドキャディバッグ 9型 ブラック×レッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 28分に出品され04月21日 02時 28分に終了予定です。即決価格は25,490円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックをベースにクールなデザインでスタンドの保護カバーもついて細身に仕上げた持ち運びやすいスタンドキャディバッグです。

スタンドカバーが付いているので車のトランクに入れる際や、ゴルフ場でカートに乗せる際にスタンドを収納してスムーズな積み下ろしが可能です。



◇サイズ：9.0型

◇口枠 ：6分割、セパレーター有り

◇重量 ：約4kg

◇素材 ：ナイロン 95％、PVC 5％

◇その他：フード、ショルダー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イオミック