『❣️美品‼️ 新品.未使用 イビサ IBIZA ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 50分に出品され03月02日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♡【IBIZA】イビサ 牛革 ショルダーバッグ

❣️美品❣️♡新品.未使用です

♡サイズ：約24cm×約27cm×マチ約7.5cm

♡ベルト約110cm

※※※ベルト全長の長さは約135cm有ります

※※※底板は有りません

※※※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

※※※ベルト調整可能です

♡カラー：ブラック

●ショップ袋（大）付きです

●購入:2024年6月

イビサ公式オンラインショップで、購入されてからは未使用です

★お値下げご免なさい

●ショルダー紐はバッグの中に収納して発送いたします。



どうぞ宜しくお願い致します

素敵なご縁をお待ちしております♡

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す 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

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IBIZA

ショルダーバッグ