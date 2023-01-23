『Levi’s redloop fade 2way denim jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 14時 54分に出品され04月12日 14時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『 リーバイス レッドループ フェード加工 変形 2WAY デニム テーラード ジャケット リーバイス エンジニアード リーバイス ビンテージ クロージング 』



※送料無料



※コメントなしの即購入OK◎



※お値下げ希望の際は金額の提示をお願いします。





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⚪︎平置き寸法(cm)

肩幅48

身幅60

袖丈66

着丈75.5

日本製





⚪︎サイズ表記

L





⚪︎素材

デニム





⚪︎色

インディゴブルー

※色落ちの部分は元々の加工になります





⚪︎状態



若干の使用感は御座いますが、

まだまだ着用して頂けるコンディションになります。

古着慣れしている方であれば、気にならない程度かと思われます。



※目立つダメージ等あれば、写真に掲載しております。





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素人検品、採寸ですので多少の誤差や

見落としがあるかもしれません。



古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。



その他状態等は写真にてご確認お願いします。









※着画はお断りしております。









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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Levi’s

redloop

fade

2way

denim

jacket