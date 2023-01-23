『SMFK Tshirt Tシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 43分に出品され04月28日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8月に上海のSMFK本店にて購入した正規品となっております。



試着で一度のみ着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

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レディース

トップス タグ SMFK



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