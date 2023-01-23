『Supreme Rhinestone S/S Top【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 02時 22分に出品され03月19日 02時 22分に終了予定です。即決価格は15,836円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Rhinestone S/S Top



ラインストーン素材のロゴが胸元に配置されたコットンスラブジャージー素材のTシャツです。ゆったりとしたシルエットが特徴です。



購入先 : Supremeオンライン



カラー : Black



サイズ : L (着丈76、身幅61、袖丈25、肩幅51cm)



状態 : 新品、未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Rhinestone

S/S

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