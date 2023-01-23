『Beoplay E8 3rd Gen ブラック ワイヤレスイヤホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 19時 13分に出品され03月28日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他に買い換えたのでお譲りします。

初回のみ接続が不安定な時があり何度か試すと繋がり安定します。



【高音質】

Beoplay E8 3rd Genは、バング＆オルフセンの技術を駆使した高音質なワイヤレスイヤホンです。音楽をクリアに楽しむための設計がされています。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適に装着できます。様々な耳の形にフィットします。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたブラックのデザインは、どんなシーンにもマッチします。充電ケースもコンパクトで持ち運びに便利です。



- モデル: Beoplay E8 3rd Gen

- 色: ブラック

- 充電ケース: 付属

- ソフトウェアバージョン: v6.2.0



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バングアンドオルフセン