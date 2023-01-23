『うさくみゃリュック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 11時 34分に出品され04月08日 11時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 babythestarsshinebrightの

大変レアなふさくみゃリュックです



レース部分黄ばみ汚れございますが

使用には問題ございません。



状態ご了承の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ うさくみゃリュック