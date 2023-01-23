『【90s】ベネトン イタリア製 ニットセーター ◆古着オールドヴィンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 19時 56分に出品され04月12日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆24時間以内に発送 ♪









●ブランド

#【ベネトン】 ← 他にもあるよ♪

・Benetton

・made in ITALY メイドインイタリー イタリア製





●商品説明

・ヴィンテージコレクターにも大人気、ベネトンのニットセーターです。



・柔らかいローゲージニットで肌触りもよく、軽い素材なのも高ポイント！





●カラー

ブラウン系アースカラー、マルチカラー





●サイズ表記

・なし（ゆったり大きめ、L〜XLサイズぐらい）

・着丈 約69cm

・身幅 約69cm

・肩幅 約61cm

・袖丈 約60cm

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい。





●コンディション

多少のユーズド感はございますが、気になる大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。









【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。50s 60s 70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、オールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、ロックバンドTや企業物、オンブレ、シャドーチェックの長袖シャツ、スウェット、トレーナー、パーカー、3Dニット、セーター、カーディガン、マウンテンパーカー、ナイロン、ダウンジャケット、フライトジャケット、スタジャン、スカジャン、ポーラテックフリース、米軍エクワックス、ecwcs、プリマロフト、ゴアテックス、ユーロミリタリー、ロカビリー、パンク、オールドサーフ、スケーター、ボロ グランジ、芸能人着用の人気アイテム、素材もウール、コットン綿、モヘア、カシミヤ、刺繍のビッグロゴも多数出品中！



★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドカラーズオブベネトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【90s】ベネトン イタリア製 ニットセーター ◆古着オールドヴィンテージ