『【訳あり】ベロニク・ブランキーノ 1999秋冬コレクションライン ワンピース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 57分に出品され03月21日 15時 57分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【訳あり】

ベロニク・ブランキーノ

1999秋冬コレクションライン ワンピース



コレクションにも登場したとても雰囲気のあるワンピースです

１枚ではもちろん、素材は薄手のツイード地なのでアウターなどコーディネートして頂いてもいいです



*サイズ

38

着丈122cm

肩幅 約38cm

袖丈 約60pcm

身幅 約48cm(脇下)

裾幅 約85cm



平置き、素人採寸





【素材】ウールツィード

キュプラ(部分裏地)



*返品はご容赦くださいませ



＊【難あり】

美しいワンピースですが

全体的に虫食いがございます

大変申し訳ありません、そちらを考慮した

お値段にさせていただきました

以上気になられる方はご遠慮くださいませ

( ノ;_ _)ノ



#VeroniqueBranquinho

#ベロニク・ブランキーノ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

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