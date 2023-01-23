『MacBook Air 13 1.7GHz 8GB 500GB USキーボード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 52分に出品され03月15日 04時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アップル
美品】MacBook Pro M1 2020 8GB/SSD512 13インチ
¥ 40700
Apple MacBook Air ゴールド
¥ 86940
MacBook pro 13インチ 2020 i7 32GB 1TB 管3167
¥ 32994
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¥ 30090
054極美品！MacBook最高性能M1PRO 1TBグレーバッテリー98%
¥ 73232
MacBookAir 2014 Corei7 1.7Ghz 8Gb 11インチ
¥ 12227
Apple MacBook Air 2017 8GB 本体 充電器 箱付き
¥ 13000
Apple MacBook Pro 13インチ 2018
¥ 21500
Macbook Air 13インチ 2018年モデル
¥ 15000
Apple MacBook Pro 2020
¥ 34320
MacBook Air 13 M1
¥ 34000
MacBook Air M2 ミッドナイト 256GB/8GB 13.6インチ
¥ 35880
MacBook Air
¥ 19800
MacBookPro 2022年製 M2チップ搭載
¥ 46800
最終値下げ 美品MacBook Air M2 512GB
¥ 89320
MacBook pro 2013 250GB
¥ 9750
MacBook Air M2 メモリ8GB・SSD256GB 13.6インチ
¥ 50186
Macbook Air
¥ 32895
落札価格10140円
280 入札履歴
終了
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