『MacBook Air 13 1.7GHz 8GB 500GB USキーボード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 52分に出品され03月15日 04時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Air 13 1.7GHz 8GB 500GB USキーボード シルバー。外観はきれい、液晶はビット落ちナシ、液晶保護フィルムは貼ったまま。バッテリーは充電、331回。電源アダプターで問題なく動作しますが、バッテリー交換を推奨されています。右コマンドキーに塗装のハゲあり。電源アダプターは互換品に代えております。



シリーズ...Macbook Air

ディスプレイサイズ...13インチ

仕上げ...シルバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル