『中古美品 CONVERSE TIMELINE ONE STAR J VTG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 17時 06分に出品され04月11日 17時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日復刻された50周年記念モデルでは無く、数年前に発売されたモデルです。



数ヶ月前に新品で購入後、着用回数は5回位です。

ソールはシューグーを塗って保護していたので特に減りはありません。



サイズ：27.0cm

カラー：グリーン



よろしくお願いいたします。





コンバース タイムライン ワンスター グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 中古美品

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