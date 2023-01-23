『[最高級 極美品]ポンチョコート カシミヤ100% フォックスファー ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 21分に出品され04月08日 20時 21分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大手リサイクルショップにて鑑定済み。

＊商品説明＊

カシミヤ100%のポンチョコートです。フード付き(フード取り外し可能) ケープ 高級素材 カシミヤ ブルーフォックスファー ベージュ FREESIZE

前でとめるフック型のボタン2つあります。



＊サイズ＊

実寸:着丈86cm 裄丈75cm 裾幅130cm



表記サイズ: なし (FREESIZE)

⚠️平置き、実寸、素人計測の為、誤差はご了承下さい。



＊カラー＊

ベージュ



＊素材＊

生地

カシミヤ100％

毛皮

ブルーフォックス



＊状態＊

目立った傷や汚れはありません。

used品のため、多少の使用感はありますが、極めて美品です！



古着にご理解頂ける方のみご購入の検討よろしくお願いいたします。



＊発送について＊

送料は出品者負担、匿名配送となります！

エコメルカリ便、又はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のいずれかで配送致します。



※即購入歓迎です。トラブルを避けるため、如何なる状況でも先に購入した方が優先となります。



※プロフィールをよくご確認の上、ご購入下さい。

最後までご覧に頂き、ありがとうございます！

質問等ありましたら、コメント欄にお願い致します。



＊古物商許可証 第631402100027号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [最高級

極美品]ポンチョコート

カシミヤ100%

フォックスファー

ベージュ