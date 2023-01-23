『Port Bridge ピンク ボタンダウン 長袖シャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 41分に出品され03月22日 03時 41分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ピンクのメンズシャツです！

サイズはLサイズです。



数回しか着用しておらず

かなり美品です！



【スタイリッシュなデザイン】

このピンクの長袖シャツは、ボタンダウンのデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

柔らかい素材感で、肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。胸ポケットもあり、実用性も兼ね備えています。



【ブランドの信頼性】

Port Bridgeのブランドは、品質とデザインに定評があり、信頼できる選択肢です。



- 色: ピンク

- デザイン: ボタンダウン

- ポケット: 胸ポケットあり

- 袖口デザイン: ストライプの袖口

- ブランド: Port Bridge



値引き交渉及び組み合わせでの

ご購入可能です！



気軽にコメントの程

よろしくお願します。



即ご購入可能です！





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Port

Bridge

ピンク

ボタンダウン

長袖シャツ