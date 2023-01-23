『ALIENWARE PRO WIRELESS GAMING MOUSE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 23時 27分に出品され04月30日 23時 27分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 4KHz（ワイヤレス）と8KHz（有線）のポーリング レートの両方でeスポーツに対応[1](それぞれ0.25ミリ秒と0.125ミリ秒のレスポンスタイムに相当[2])。ミリ秒の差で勝敗が決まるような場面で優位に立ち、高いポーリング レートによる精密な操作で入力遅延を最小限に抑えられるため、頭で考えてからマウスで操作してゲームに反映されるまでの接続がより早くシームレスに行われます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用