『アルマーニコレツォーニ ロングコート サイズ50 グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 00時 13分に出品され03月14日 00時 13分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新宿伊勢丹で購入したコートです



細部にまでこだわったデザインですごくお洒落です 写真を見ていただければ分かりますが 内側のデザインが特に お洒落です



残念ながらほとんど着る機会がなくなったので出品します



写真をよくご覧の上購入をご検討下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アルマーニコレツォーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アルマーニコレツォーニ ロングコート サイズ50

グレー