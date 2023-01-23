『waiper ecwcs genⅢ level7 cold weather【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 24分に出品され03月13日 11時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ECWCS Gen III THINSULATE（シンサレート）Level 7 ジャケット WAIPER.inc



実物にはないブラックカラーです。

リプロダクト商品ではございますが、日本の気候に合っていて北海道の冬くらいでしたら耐えられると思います。（主観です）



サイズ詳細

表記サイズ Large-regular

着丈77cm

身幅71cm

裄丈88cm



ご不明点、ご要望などございましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワイパーインク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ waiper

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