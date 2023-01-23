『PeakPerformance ネイビー ダウンジャケット L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 04時 52分に出品され04月13日 04時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 かなりモコモコの暖かいダウンです。

Lサイズですがタイトな作りでファッション的にもカッコいいです。

まだまだダウンもヘタレがないので長く使えるかと思います。



くろめのネイビー。





【ブランドの特徴】

PeakPerformanceは、高品質なアウトドアウェアで知られるブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザインと機能】

フード付きのデザインは、風や寒さからしっかりと守ります。また、ネイビーの色合いは、シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、快適なフィット感を提供します。アクティブなライフスタイルにも適したデザインです。



- ブランド: PeakPerformance

- サイズ: L

- 色: ネイビー

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 素材: ダウン入り



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PeakPerformance

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ダウンジャケット

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