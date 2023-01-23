『Ferrari フェラーリ F-1チーム レーシングジャケット M 0028【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 25分に出品され03月07日 14時 25分に終了予定です。即決価格は10,425円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆表記サイズM

総丈63ｃｍ

身幅54ｃｍ

袖丈53ｃｍ



◆商品の状態A

S‥(新品、新品未使用品)

A‥(目立った傷や汚れなし)

B‥(指摘する汚れはないが使用感あり)

C‥(一部に傷、汚れあり)

D‥(作動せず、ジャンク扱い)



商品は状態によってランク分けしております。

記載のない細微なダメージがある事がございます。

状態に関しましては画像参照ください。

写真の追加などお気軽にお問い合わせください！



※サイズの多少の誤差はご了承ください。

※コメントのやり取り中で先に購入した方を優先致します。

※色は撮影カメラの性能上で若干、異なる場合がございます。

※古着でございます。ご理解の上、ご購入をお願い致します。

※送料はなるべく抑えれるよう小さく包装して発送致します。



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どうぞよろしくお願いします！

管理番号28



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ferrari

フェラーリ

F-1チーム

レーシングジャケット

M

0028