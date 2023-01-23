『[動作OK] Nikon COOLPIX S3300 ゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 01分に出品され03月08日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,969円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikon ニコン COOLPIX S3300 スイートゴールド

コンパクトデジタルカメラ になります。



デジカメ/コンデジ/デジタルカメラ



【外観】

・表面傷あり



写真にて詳細をご確認ください。





【動作】

・シャッター、オートフォーカス、各ボタンの動作確認済みです。

・ストロボの発光、液晶表示も問題ありません。

(液晶左側ややヤケあり/液晶左側に横線あり、タッチ画面良好です)

・バッテリーと充電器を使用して、動作確認を行いました。

・動作確認済みです。問題なくお使いいただけます。





【付属品】

画像に載っているもの。





【発送】

・送料込みで発送します。梱包には注意を払い、丁寧に梱包いたします。





【注意事項】

・中古品のため、神経質な方のご購入はお控えください。

・商品状態は出品前に確認しておりますが、あくまでも現状品ですので予めご了承ください。





【その他】

・お取引に不明点がございましたら、コメントにてお気軽にご連絡ください。

・ご購入いただきましたら、迅速にお手続きいたしますのでよろしくお願いいたします。



最後までお読みいただき、ありがとうございます。



ニコン シリーズ...COOLPIX 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ニコン