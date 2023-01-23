『ラルフローレン フード付きパーカー Polo Ralph Laurenベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 01時 13分に出品され04月14日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

色味は2番目以降をご確認ください

2週間前に購入後、自宅にて保管しております。

【新品未使用】

（着る予定でしたのでタグは切ってしまいました）



- 定価: 23,100円

- ブランド: Polo Ralph Lauren

- 色: ベージュ

- デザイン: フード付き

- ポケット: カンガルーポケット

メンズMですが女性でも問題なく着用できます



【ブランドの信頼性】

Polo Ralph Laurenは、ファッション業界での長い歴史と高い評価を持つブランドです。品質の高さとスタイルの良さが魅力です。



【デザインと快適さ】

このベージュのフード付きパーカーは、カジュアルなスタイルを演出しつつ、快適な着心地を提供します。カンガルーポケットも実用的です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラルフローレン フード付きパーカー Polo

Ralph

Laurenベージュ