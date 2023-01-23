『よしこ様専用❇︎新品未使用❇︎フェイラー ニューオータニ 2024年 巾着【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 49分に出品され03月21日 04時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 よしこ様専用になります。

他の方は、ご遠慮下さい。



ご覧頂きありがとうございます。



★ FEILER（フェイラー）×ホテルニューオータニ2024年

「ハイジロイヤルグリーンルーム」宿泊者、期間限定巾着になります。



宿泊者のみが入手可能で、非売品の貴重なオリジナルグッズです。



❇︎手付き巾着

バッグの中で使うのはもちろん、そのまま持ち歩いてもミニバッグとしてご活用いただけます。

※サイズ：約縦19×横22×マチ2cm



『HEIDI（ハイジ）』の新しいカラー「ロイヤルグリーン」をベースにしてとても可愛いらしいお品です。

家族のお供で宿泊しました。

私には小さいので、どなたかご活用下さい。

撮影の為に開封致しました。

その後は新しいビニールに入れて大切に保管しております。



新品未使用ですが自宅保管品ですので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

折り畳んでの発送になります。



プロフィール必ずご確認下さい。



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#フェイラーバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ よしこ様専用❇︎新品未使用❇︎フェイラー ニューオータニ 2024年



巾着