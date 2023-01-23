『セイコー SEIKO 限定モデル ナノ・ユニバース STPR068【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 02時 50分に出品され03月31日 02時 50分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

セイコー セレクション SEIKO SELECTION

ナノ・ユニバース nano・universe

限定モデル STPR068

定価30,800円



今年ネットにて購入しましたが、生活環境が変わり時計をつけなくなってしまったため出品します。



家での試着のみの新品です。

ソーラー式なので、購入後一度日光に当てて時間を合わせました。その後は問題なく動いています。



付属品は2枚目の写真のものになります。

写真5はHP写真のため実物ではありません。

あまりない色の組み合わせでオシャレな時計なので、愛用していただける方にお譲りできたら嬉しいです。



レディース時計 ソーラー時計 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコーセレクション

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ セイコー

SEIKO

限定モデル ナノ・ユニバース



STPR068