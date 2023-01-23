『【AKM】SOLID WRAP HOODED パーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 02分に出品され03月26日 01時 02分に終了予定です。即決価格は10,575円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AKMのWRAP フード型のショート丈ZIPパーカーです。

肩周りは身体に馴染むラグラン袖を採用し、袖口のみリブ使いしています。

ZIPはAKMオリジナルの逆開エクセラを採用し、細部にも抜かりなく、シンプル且つスポーティーに仕上げています。



サイズ：S

カラー：ブラック×グレー

定価：¥82,500



目立つ傷・汚れはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。



画像のハンガーは付属しません。

商品をコンパクトに畳み、簡易包装にて発送致します。

ご検討よろしくお願い致します。



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#ウノピュウノウグァーレトレ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【AKM】SOLID

WRAP

HOODED

パーカー