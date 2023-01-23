『（新品未使用品）SCOTCH GRAIN 910 24.5cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 03時 01分に出品され04月21日 03時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

SCOTCH GRAINの靴は、耐久性に優れた高品質な革を使用しており、長時間の着用でも快適です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、ビジネスシーンやフォーマルな場面に最適です。ダブルモンクストラップが特徴的で、スタイリッシュさを引き立てます。



【快適なフィット感】

幅Eの設計により、足にぴったりフィットし、歩行時の安定感を提供します。

ナイキのスニーカーでしたら、26.5cmと同じサイズ感となります。



- ブランド: SCOTCH GRAIN

- 色: 黒

- サイズ: 24.5cm

- 型番: 910

- 幅: E 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: スコッチグレイン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ （新品未使用品）SCOTCH

GRAIN

910

24.5cm