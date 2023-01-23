『未使用級✨ XL! ポロラルフローレン 現行 pコート ネイビー ウール 大きい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 51分に出品され03月22日 06時 51分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



Polo Ralph Lauren

ポロラルフローレン

大きいサイズ ピーコート pコート ジャケット

ダブル ウール

イカリボタン 現行 近年モデル

185 XLサイズ ネイビー 紺 ダークネイビー

濃紺

メンズ

○サイズ



着丈 約79cm

身幅 約61cm

肩幅 約52cm

袖丈 約68cm



多少の誤差はご了承ください。



○状態

目立つ傷や汚れはなく、

かなり綺麗な状態かと思います。

気持ち良く着用して頂けるかと思います^_^

気になる点がございましたら

お気軽にご連絡ください^_^



○カラー



ネイビー



○購入先 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。



管理番号

4101-1127-0099-198 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級✨

XL!

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大きい