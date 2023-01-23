『diptyque 香水 4本セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 22分に出品され04月21日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます



元々は7.5mlの香水の5本セットですが、今回お譲りするのは写真の4本と、巾着となります。香水はどちらも多少使用しております。



種類...オーデサンス、オイエド、オーローズ、フィロシコス



箱付き

香水本体には傷や汚れはありませんが、包装の紙が多少破けております。

中古品の為、気になる方はご購入をお控え下さい。



よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック