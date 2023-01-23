『バーバリーブルーレーベル最高級メルトンウール☆ピーコート赤 38 金ボタン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 21分に出品され03月21日 10時 21分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

バーバリーブルーレーベル、赤のPコートです。



吉川ひなのさん着用のものと同じ商品です。

(画像1枚目)



ホースマークの金ボタンと最高級ウールのメルトンウール使用で、バーバリーらしい高級感のあるコート。

中は可愛いバーバリーチェックになっています。

サイズは38

腰のところにポケットが２つあります。

ハイクラスのクリーニング済みです。



『やや傷や汚れあり』としておりますのは小さなシミがあった為ですが、内側で見えませんので殆ど気にならないかと思います。(画像7枚目)





着丈約 68.5cm

身幅約 52cm



よろしくお願いいたします☆









Pコート

コート

赤

レッド

バーバリー・ブルーレーベル

BURBERRY BLUE LABEL

ブルーレーベル クレストブリッジ

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

バーバリー

BURBERRY

ピンクハウス PINK HOUSE

インゲボルグ INGEBORG

ワンダフルワールド WONDERFUL WORLD

MS GRACY エムズグレイシー



カラー···レッド



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブルーレーベル最高級メルトンウール☆ピーコート赤

38

金ボタン