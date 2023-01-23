『新品 エイミーエトワール ニットワンピース オフショルダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 04時 30分に出品され04月25日 04時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 eimy istoire

バルーンオフショルダーニットワンピース

￥19,800 (税込)



女性らしく上品な大人の色気をひき出してくれるニットワンピース



【Design】

柔らかなランダムリブの編み地を採用し、優しくボディに沿って女性らしいメリハリのあるシルエットを作ってくれます。ソフトな着心地の良さにもこだわりました。

襟ぐりのパフ部分は柔らかく少し表面感のあるシフォン素材で表現し、オフショルダーでも肩に乗せてもご着用いただける2way仕様です。



【Styling】

ネックに抜け感を持たせたデザインなので、ネックレスをプラスして女性らしい華奢なデコルテを演出いただけます。



【Fabric】

柔らかな風合いでストレッチ性にも優れた編み地を使用。パフ部分は程良い透け感と表面感のある柔らかなオーガンジーで、女性らしい印象を与えてくれる素材です。



サイズFREE

詳細は写真8.9をご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エイミーイストワール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品 エイミーエトワール ニットワンピース オフショルダー