『激レア 90s Canterbury ラグビー日本代表 ユニフォーム 長袖【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 06分に出品され03月26日 08時 06分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】



激レア 90s Canterbury ラグビー日本代表 ユニフォーム ヴィンテージ スペシャル 長袖







◉表記サイズ：S







◉実寸サイズ（平置き）cm





着丈67

身幅48

肩幅52

袖丈55









◉原産国：ニュージーランド





◉状 態：肩付近2箇所ほつれあり 画像にてご確認お願いします









⚠︎あくまで個人での検品になります。

最善の目利きで検品しているつもりですが人それぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カンタベリーオブニュージーランド