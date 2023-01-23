『【美品・S】HARE ウーリテックスタンドブルゾン ボルドー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 10時 42分に出品され04月06日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,331円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド：HARE ハレ

内容：ウーリーテックスタンド ブルゾン



型番：HA030317AD

サイズ：S

カラー：ボルドー(パープル)



何度か着用しています。

目立った傷・汚れは無く、全体的に状態は良いですが、中古であることをご了承ください。

濡れ防止をして、段ボールで発送いたします。



★即購入OK

★値下げ不可



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品・S】HARE

ウーリテックスタンドブルゾン ボルドー