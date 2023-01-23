『シャネル CHANEL コココクーン リュック ギャランティカードあり 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 14時 47分に出品され05月11日 14時 47分に終了予定です。即決価格は66,000円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。

コココクーン リュック 写真の通り、スレ、汚れなく美品です。

持ち手右のCHANELロゴに微かなスレがあります。

7,8枚目のように表面ではなく内側ですが、傷があります。

ギャランティカードあります。



家族からの依頼出品なので、質問回答はお時間ください。



サイズ

約縦35cm 横28cm マチ12cm



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル CHANEL

コココクーン リュック ギャランティカードあり 美品