『Tadashi Shojiのブルーレースタイトドレス, US 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月13日 05時 31分に出品され05月13日 05時 31分に終了予定です。即決価格は12,550円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Tadashi Shojiのブルーレースタイトドレスです。



このドレスはUS2で日本のS/Mサイズくらいです。



ドレスの後ろはジッパーで開閉します。



平置き採寸の目安は

バスト: 74 cm

ウエスト: 68 cm

ヒップ: 84 cm

着丈: 100 cm

生地はポリエステル100％、裏地はポリエステル100％、コンボはナイロン100％です。



ドレスは若干の使用感はあるものの、非常に良い状態です。



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フォロワー5％OFF、リピーター10％OFF...購入前にコメントをお願いします。また、商品によっては、複数購入の場合、より大きな割引が可能な場合があります:-)



カラー···ブルー

柄···花柄

シルエット···タイト

季節···春夏

季節···オールシーズン

季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タダシショージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Tadashi

Shojiのブルーレースタイトドレス,

US

2