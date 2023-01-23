『AMERI 花柄シフォンロングワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 46分に出品され03月09日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMERI アメリ



【デザイン】

このワンピースは、黒を基調としたシフォン素材で、エレガントな花柄が特徴です。軽やかな印象を与え、特別な日にも普段使いにも適しています。



【素材】

シフォン素材は通気性が良く、着心地が軽やかです。柔らかな質感が肌に優しく、快適に着用できます。



【スタイル】

半袖のデザインとラウンドネックが、女性らしさを引き立てます。ロング丈は、シルエットを美しく見せ、どんなシーンでも活躍します。



- 色: 黒

- 素材: シフォン

- デザイン: 花柄

- 袖のスタイル: 半袖

- 丈: ロング

- 首の形: ラウンドネック



ベルトなし



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ AMERI

花柄シフォンロングワンピース