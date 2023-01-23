『振袖一式と袴のセット 成人式 帯揚げ帯締め 袋帯 重ね襟 草履バッグ 髪飾り…【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 09時 45分に出品され05月18日 09時 45分に終了予定です。即決価格は100,980円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【未使用品】夏名古屋帯 紗 正絹 お野菜柄 手描き 着物 AO-0438
¥ 9890
帯788 ●高級 正絹 太鼓全通 袋帯
¥ 9490
Y1747◇美品 正絹 作家物落款 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 9672
黒留袖 正絹 五つ紋 金駒刺繍 金彩 花車 牡丹 鶴 熨斗 裄長め パールトーン
¥ 7254
ゆかた館グレース レディース浴衣セット＋下駄【浴衣・帯・下駄】
¥ 7878
【Q3185】Ｓお仕立て上がり正絹袋帯 白地に鳳凰、紗綾型模様
¥ 5597704
袋帯 グラデーションの綴れ織 正絹AO-1578
¥ 7488
dita 浴衣
¥ 7644
本場大島紬 都喜ヱ門柄 経緯絣 小紋 正絹 欧風花唐草 美品 イ4865
¥ 7644
正絹 訪問着 扇に花柄 金箔 袷 ちりめん パールトーン
¥ 9360
美品 やまだ織 単衣 作家物落款“粋に顔を出す竹縞”塩沢お召訪問着 W-49
¥ 11050
BY★1830★ 黒留袖 袷 正絹 結婚式 和装 着物 比翼仕立て 子供の柄
¥ 21981
R6SK1086 付け下げ 落款 作家物 ぼかし染 ピンク 一つ紋 花 シルク
¥ 9880
未使用 未仕立て 値札付き 正絹 金銀糸箔 西陣織 九百織袋帯 別織佐賀錦
¥ 15962
T0105★ 着物淡雪 ★ 正絹 ９寸名古屋帯 蝶舞模様 金銀糸
¥ 7644
ペールグレーよろけ縞 袋帯 正絹
¥ 8580
正絹 大正ロマン風 赤色振袖 袋帯セット
¥ 11750
帯243 ●高級 正絹 六通 袋帯 華文 花文
¥ 9295
落札価格100980円
845 入札履歴
終了
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