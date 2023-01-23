『振袖一式と袴のセット 成人式 帯揚げ帯締め 袋帯 重ね襟 草履バッグ 髪飾り…【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 09時 45分に出品され05月18日 09時 45分に終了予定です。即決価格は100,980円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 233000円→値下げしました！

振袖一式と袴のセットです。



写真2枚目と髪飾りを発送いたします。着用の写真は参考画像です。159cmの者が着用しました。





出品の品は以下の物です。





☆①振袖 一蔵 レトロ大正ロマン柄です。大輪の花、狛犬、こっぽり下駄、鞠…

裄丈65cm袖丈109.5cm 前幅24cm

後巾29cm 身丈160

汚れ等見当たりませんでした。

写真一枚目の襟元のレースはレンタルの為付属しません。



☆②振袖 鈴乃屋 大人っぽく華やかな古典柄です。桜、蝶々、源氏車…

裄丈65袖丈109.5 前幅23 身丈156

※襟筋のラインに薄ら汚れがあります。

※脇の糸が緩んでいたので同系色の糸で5mm程かがっています。



振袖はグリーンに近いですがどちらもブルーが混ざったようなグリーンです。



☆長襦袢振袖用 正絹 ①②の振袖で共用しました。白の礼装用刺繍半襟付き

☆袋帯 正絹

☆帯揚げ 白 中抜き 正絹

☆帯締め 金茶か茶系 正絹 撚り房

☆伊達襟 金茶色 正絹 広衿

☆刺繍半襟 梅や貝合わせの紋様 成人式の時に使用



☆髪飾り 卒業式で使用 流行りの玉ねぎの髪型ができます！

☆草履バッグ 水色 草履フリーサイズです。前撮り、成人式に履きました。裏は汚れがあります。



☆袴 soubien 2尺4寸 91cm アイボリー

☆袴下帯 バイカラー2色使い分け オフホワイト、チャコール 日本製

※ブーツは付属しません。



⭐️ショールの裏の金具周りが一部変色しているものがありますがよければお付けします。

表の方は大丈夫です。白系に色が入ったサガフォックスです。かなりのボリュームのため発送時は少し空気を抜いて少し圧縮します。









上記に記載以外は、見落としがあるかもしれませんが汚れはないように見えます。

全体的には綺麗なセットです。

古典柄の振袖もあるので成人式だけでなく結婚式や卒業式にもお使いいただけます。



ゆうゆうorらくらくで送ります



⭐︎⭐︎セットでお買い得になっています。バラ売はしていません。多少の畳ジワはご了承ください。採寸の誤差はあるかもしれません。

⭐︎写真と実際の色の差異はあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

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