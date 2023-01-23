『希少 洋書 Eighteenth century Rigs & Rigging【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 22時 15分に出品され05月01日 22時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 洋書 Eighteenth century Rigs & Rigging



帆船模型の資料本 洋書です。



リギング



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