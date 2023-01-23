『【入手困難‼︎】THE NORTH FACE◇700 ヌプシ ダウン B508【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 27分に出品され03月18日 03時 27分に終了予定です。即決価格は14,895円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅フォロー割引行っております!!



✅ B508

サイズ詳細



L相当（表記 M）

平置き採寸（単位：cm）



肩幅：52

身幅：61

袖丈：66

着丈：66

※多少の誤差は、ご容赦下さい。





✅商品名



【入手困難‼︎】THE NORTH FACE◎700 ヌプシ ダウンジャケット B508

■ザノースフェイス ダウンジャケット マウンテンジャケット 超人気モデル 入手困難‼︎ 激レア‼︎ 700フィルパワー







✅商品情報



・色柄：イエロー、ブラック、黄黒

・素材：ナイロン、ポリエステル

・詰物：グースダウン

・備考：700フィルパワー







✅状態

両袖汚れがございます。

多少の使用感はございますが、これからもたくさんお使いいただけます^_^







✅発送期間

補償、匿名性が確保された方法での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。







✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。







✅さいごに

他にも似ている商品を出品しております！

宜しければご覧ください♧



⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎







#古着屋mame_ジャケット_ブルゾン_セットアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【入手困難‼︎】THE

NORTH

FACE◇700

ヌプシ

ダウン

B508