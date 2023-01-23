『Monotone Floral Slit Sleeve Dress【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 24分に出品され03月14日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2,3回着用しました。

袖にスリットが入っていて他にはないデザインが素敵なドレスです。

カラーはblack,サイズはSとなります。

ご検討の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Monotone

Floral

Slit

Sleeve

Dress