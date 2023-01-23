『【公式品】BTS MEMORIES 2017 Blu-ray ジン トレカ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 25分に出品され04月27日 00時 25分に終了予定です。即決価格は11,569円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【状態】



公式品です。

BTS「MEMORIES OF 2017」の Blu-ray盤に付属していた特典のメンバー両面トレカになります。(ジン)

元々付属していた台紙付き。







店舗よりお安くお買い求めいただけます(^^)



保管方法は自宅保管です。



梱包方法・発送期日・その他注意事項に関してはプロフィールに記載してありますので事前にご確認ください。

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⭐️高評価・スピード配送バッジ獲得済⭐️

⭐️複数購入の場合は値下げ対応可能⭐️







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